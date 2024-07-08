В России запретили вывоз риса до конца 2024 года: гуманитарные миссии под исключением

В июле 2024 года правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы. Причиной решения называют поддержку стабильности на внутреннем продовольственном рынке. Вывоз риса и рисовой крупы запретили до конца текущего года.

Исключением для запрета станут поставки риса в Беларусь, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан, Армению и Киргизию. Помимо этого, продовольствие можно будет отправить за рубеж в рамках международных транзитных перевозок и гуманитарных миссий, — сообщает пресс-служба правительства России.