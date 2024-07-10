В ручье Дубовик обнаружено загрязнение: анализ воды и грунта показал неприятные результаты

Фото: vk.com/rosprirodnadzor_priokski

Во вторник, 9 июля 2024 года, выяснилось о загрязнение отходами животноводства ручья Дубовик, расположенного в Малоархангельском районе. Об этом сообщили в Приокском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Информация о проблеме поступила от представителя Рыбнадзора Орловской области. Команда Росприроднадзора провела выезд на территорию, собрала и проанализировала образцы воды и грунта.

Анализ показал неприятные результаты.

-Установлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, – рассказали в ведомстве.

В настоящее время специалисты Росприроднадзора занимаются оценкой ущерба, причинённого экосистеме ручья. После этого, предположительно, будут установлены лица, ответственные за загрязнение, и выставлены им счета за нанесённый вред.