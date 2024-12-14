В Румынии тигр разодрал сотрудника зоопарка, который решил из любопытства заглянуть к нему в клетку: фото и видео

Фото: ЧП Live

Сегодня, 14 декабря 2024 года, стало известно, что трагедия произошла в одном из зоопарков Румынии. 52-летний сотрудник, выполняя свою работу, решил проявить неосторожность и подверг свою жизнь смертельной опасности. Смотрите видео по ссылке.

Мужчина собирался заняться уборкой вольера, но его внимание привлекла клетка с тиграми. Из любопытства он подошёл к ней и решил приоткрыть. В этот момент произошло непоправимое — зверь напал на сотрудника зоопарка, пишет ЧП Live.

Хищник не оставил мужчине шансов на спасение. Даже после смерти на лице румына застыло выражение ужаса.

Ранее мы писали, что в России с 1 января 2025 года будут действовать новые правила провоза животных в поездах: что изменится?