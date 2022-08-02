2 августа 2022



В Сабуровской крепости пройдет интересный фестиваль (6+)

В Орловском муниципальном округе идет подготовка к проведению военно-патриотического фестиваля «Сабуровская Крепость». Масштабное мероприятие состоится 10 сентября 2022 года. Как рассказали в пресс-службе облправительства, на фестивале будут работать ряд площадок исторической реконструкции: Княжеский стан, Судбищенская битва, Русское царство XVII в., Эпоха Петра Великого, Русско-турецкая война 1877 — 1878 гг., Первая мировая война, Великая Отечественная война, Афганистан. Будут представлены подворья Орловской области и ярмарки мастеров народных ремесел. Ожидается большой концерт с участием ансамбля ВДВ «Голубые береты» и других коллективов.

 

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Опубликовано 02 Авг 2022 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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