В Сабуровской крепости пройдет интересный фестиваль (6+)

В Орловском муниципальном округе идет подготовка к проведению военно-патриотического фестиваля «Сабуровская Крепость». Масштабное мероприятие состоится 10 сентября 2022 года. Как рассказали в пресс-службе облправительства, на фестивале будут работать ряд площадок исторической реконструкции: Княжеский стан, Судбищенская битва, Русское царство XVII в., Эпоха Петра Великого, Русско-турецкая война 1877 — 1878 гг., Первая мировая война, Великая Отечественная война, Афганистан. Будут представлены подворья Орловской области и ярмарки мастеров народных ремесел. Ожидается большой концерт с участием ансамбля ВДВ «Голубые береты» и других коллективов.