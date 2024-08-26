В самолете с Павлом Дуровым находилась криптокоуч Юлия Вавилова: в последние сутки девушка перестала выходить в социальные сети

Девушка, которая называет себя стримером и ведёт блог о криптовалютах, могла лететь вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. По крайней мере, именно криптокоуч Юлия Вавилова была зарегистрирована на рейс, которым летел предприниматель.

16 августа 2024 года Юлия опубликовала сториз о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана. После чего девушка опубликовала ещё несколько фото и видео. Но в последние сутки девушка перестала выходить в социальные сети.

Ранее она жила в Москве, но около двух лет назад переехала в Дубай. В столице она вела свой блог, а также снималась в фотосессиях для магазина детской одежды, который принадлежал её матери. Сейчас она ведёт свои соцсети на английском языке.

За последние несколько месяцев она посетила Казахстан и Кыргызстан в те же даты, что и Павел Дуров. Однако в её соцсетях он замечен не был.

В посольстве РФ заявили SHOT, что не располагают информацией о том, кто был на борту вместе с Дуровым.

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