В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в толпу людей: пострадали шесть человек, среди них — подросток, ВИДЕО

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Вечером в воскресенье, 22 декабря 2024 года, в Санкт-Петербурге на пешеходном переходе произошло столкновение двух автомобилей. «Опель» и «Джили» не поделили дорогу, в результате чего вторую иномарку отбросило прямо на людей, стоявших у перехода.

Шесть пешеходов были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Среди пострадавших оказалась 13-летняя девочка.

По свидетельствам очевидцев, за рулём автомобиля «Джили» находился молодой человек 25 лет. Он скрылся с места аварии, его разыскивают правоохранительные органы, пишет ЧП Live.

Виновницей ДТП стала 50-летняя женщина, управлявшая одним из автомобилей. Она не пропустила внедорожник при выезде на перекрёсток, что привело к столкновению. В этом году она уже дважды нарушала правила дорожного движения: превышала скорость и не предоставляла преимущество другим участникам движения. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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