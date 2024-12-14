В Санкт-Петербурге скончался 46-летний мужчина во время приема у кардиолога в частной клинике

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В пятницу, 13 декабря 2024 года, стало известно, что в одной из частных клиник Санкт-Петербурга произошла трагедия: во время визита к кардиологу скончался 46-летний пациент.

Накануне мужчина обратился в медицинское учреждение на Выборгском шоссе с жалобами на боли в сердце. Во время приёма он внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачи немедленно приступили к проведению сердечно-лёгочной реанимации, но, к сожалению, спасти пациента не удалось.

Ранее мы писали, что в Питерской клинике после липосакции умерла 44-летняя женщина: за операцию она заплатила 700 тысяч рублей.