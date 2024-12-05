В Саранске задержан предполагаемый маньяк, который убил пожилого инвалида и отрезал голову соцработнику: видео

Фото: yar.mk.ru

Сегодня, 5 декабря 2024 года, стало известно, что в Сарове задержан предполагаемый маньяк, подозреваемый в жестоком убийстве двух пожилых людей. Смотрите видео по ссылке.

Ранее Орловская среда писала, что в Сарове, Нижегородской области неизвестный мужчина убил и расчленил 77-летнюю социальную работницу и ее 78-летнего подопечного-инвалида. Очевидцы утверждают, что неизвестный мужчина прокрался за соцработницей в квартиру к пожилому инвалиду на проспекте Ленина, где он обоих убил, а сотруднице отрезал голову.

Подозреваемого задержали на проспекте Музрукова, буквально напротив отдела полиции. Во время обыска у него была обнаружена окровавленная одежда. Предполагается, что подозреваемый хотел вернуться на место убийства, чтобы оценить обстановку, но был остановлен полицейскими.

Ранее мы писали, что директор подмосковного магазина «Верный» оценил человеческую жизнь в 350 рублей, когда избил и задушил воришку водки: видео.