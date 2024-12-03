В Саратовской области 15-летняя школьница скончалась после секса со студентом: причиной смерти стал большой интимный орган

15-летняя школьница скончалась после секса со студентом в Саратовской области. Причина — его чрезмерно большой пенис, сообщает t.me/mash.

19-летний Даниил и Оксана встречались с весны 2024-го и всё это время предавались плотским утехам. В завершении одной из них девочке стало плохо — сперва студент пытался привести её в чувство сам, после вызвал скорую. Когда врачи приехали, Оксана уже не подавала признаков жизни. Позднее судмедэксперты установили причину смерти — тупая травма влагалища с разрывом и кровопотерей. Вероятнее всего, из-за большого детородного органа у партнёра.

В итоге мама девочки написала на Даниила заявление, в отношении него завели уголовное дело по двум статьям — «Развратные действия» и «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сам парень заявляет, что с девушкой у них всё было по любви и обоюдному согласию.