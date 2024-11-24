В Сбербанке назвали три наиболее популярных способа обмана в 2024 году

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По словам директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, в 2024 году наиболее популярными способами обмана стали взлом аккаунтов на портале «Госуслуги», звонки от имени представителей силовых структур и схема Fake Boss.

-Я выделю три распространенных сценария мошенничества в 2024 году: взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема Fake Boss — когда с жертвой связываются от имени руководителя, и третий — это звонок от ведомств: ФСБ, МВД, ЦБ. Далее существуют разные варианты этих сценариев, — сказал Велигодский.

Преступники усовершенствовали схему обмана через «Госуслуги»: они отправляют жертве электронное письмо или СМС-сообщение о том, что система портала зафиксировала подозрительный вход, и предоставляют номер для «решения проблемы». Потерпевший звонит по указанному номеру, полагая, что общается со службой безопасности «Госуслуг», и выполняет указания злоумышленников, пишут известия.

Эксперт отметил, что около 40% всех случаев мошенничества связаны со взломом аккаунтов на «Госуслугах».

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