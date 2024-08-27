В сентябре в Орловской области откроются две новые школы

В новом учебном году в Орловской области начнут работу два новых образовательных учреждения. 2 сентября 2024 года свои двери откроют средняя школа № 53 в городе Орле и Сельскохозяйственная гимназия имени Столыпина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Школа № 53 на улице Зеленина станет самым большим учебным заведением в области — она рассчитана на 1225 учеников. В этом году сюда придут 1060 школьников с 1 по 10 классы. Школа представляет собой четырёхэтажное здание, оборудованное всем необходимым: спортзалом, учебными классами, медблоком, школьным кафе и многим другим. На прилегающей территории в четыре гектара расположены котельная, зоны для отдыха и игровые площадки.

Сельскохозяйственная гимназия им. Столыпина входит в систему Духовно-православного центра «Вятский Посад». Она рассчитана на 550 человек и состоит из шести учебных корпусов, где есть учебные классы, спорткомплекс, бассейн и актовый зал.

Эти образовательные учреждения станут важными центрами развития для молодёжи Орловской области. Они предоставят ученикам все необходимые условия для получения качественного образования и развития своих талантов.

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