В Северном районе Орла могут возникнуть проблемы с газоснабжением: подробности

Сегодня, 14 декабря 2024 года, в Северном районе Орла могут возникнуть проблемы с газоснабжением. По информации городской администрации, из-за повреждения газопровода на перекрёстке улиц Бурова и Раздольной, возможно снижение напора подачи газа. Аварийные службы уже приступили к устранению аварии, неудобства продлятся до 20:00, пишут vestiorel.ru
Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться по следующим контактам:
- диспетчер АО «Газпром газораспределение Орёл» — 8 (4862) 43-49-04;
- круглосуточная информационная поддержка — 8 (800) 600-14-68.
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