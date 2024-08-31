В Щёлково толпа мигрантов атаковала маршрутный автобус: видео

Толпа мигрантов атаковала маршрутный автобус в подмосковном Щёлково, в котором находились пассажиры, включая детей. Об этом сегодня, 31 августа 2024 года, сообщили в TOPNEWS .

Одна из пассажирок успела снять инцидент на видео, смотреть по ссылке. На кадрах видно, как несколько мужчин из ближнего зарубежья агрессивно ведут себя по отношению к водителю и пассажирам автобуса. Они громко кричат и пытаются разбить окно водителя. В результате их действий стекло левого окна разбилось и осыпалось внутрь салона, ранив людей, в том числе детей. Жизни пострадавших вне опасности, им была оказана необходимая медицинская помощь.

Конфликт начался после того, как автобус не уступил дорогу внедорожнику с мигрантами. Автобус двигался от остановки согласно правилам дорожного движения, имея преимущество в отъезде от маршрутной остановки. Однако водитель внедорожника был возмущён этим и решил отомстить «обидчику». Догнав автобус на следующей остановке, мигранты напали на транспортное средство, разбив окна и напугав пассажиров. После этого они скрылись с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении четырёх фигурантов.

Личности напавших установлены и они все задержаны по горячим следам. Оказалось, что дебоширам от 24 до 33 лет.

Ранее мы сообщали, что в Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве женщины и её семилетней дочери в Чусовом.