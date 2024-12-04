В школах Орла зазвучит музыка из балета «Щелкунчик»

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Министерство просвещения Российской Федерации запускает предновогоднюю акцию в школах Орла. Теперь вместо стандартных звонков будут звучать мелодии из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Эта инициатива призвана создать праздничное настроение и атмосферу приближающегося Нового 2025 года.

В течение декабря ученики и учителя смогут наслаждаться всемирно известной музыкой, которая станет символом зимних праздников, пишут vestiorel.ru . Этот проект не только подарит радость, но и расширит знания о культуре, истории и традициях России.

– В рамках проекта мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года посвящены определенной памятной дате. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном», – сообщается на сайте министерства.

Ранее мы писали, что праздник в Орловской области состоится: названа дата проведения «Губернаторской ёлки».