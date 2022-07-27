В школу — на перекладных

№24 (693) от 27 июля 2022 г.

Баклановская средняя школа может остаться без учителей из-за отсутствия регулярного автобусного сообщения на маршруте Орёл-Бакланово. Как рассказали позвонившие в редакцию местные жители, чтобы попасть на работу в недавно отремонтированную по программе комплексного развития сельских территорий школу, куда организован подвоз детей из других населенных пунктов, «городским» учителям нужно преодолеть массу препятствий. Если не получается «влезть» в проходящий и всегда переполненный «знаменский» автобус, педагог должен либо нанимать такси, либо отправляться домой. И тогда в школе срочно ищут замену — учителя, который мог бы провести урок за своего коллегу. Из-за этих проблем из школы уволились уже два уважаемых и перспективных преподавателя — русского языка и математики.

Кто работать будет?

«Для чего вкладывали миллионы рублей в школу, если в ней некому будет работать?», — недоумевают жители села и добавляют: «В Бакланово скоро вообще молодежи не останется, все, у кого маленькие дети, стараются переехать в город, туда, где работа. Молодые люди могли бы оставаться здесь, строить дома, но как добираться до Орла, на работу и с работы? Это стало невозможно. А ведь Бакланово находится всего-то в восемнадцати километрах от областного центра. Куда мы только не обращались с просьбой вернуть старые автобусные маршруты, ничего не помогло».

Как вышло так, что государство вкладывает немалые средства в развитие села Бакланово и, значит, доверяет региональным властям исполнение госпрограммы, целью которой является повышение уровня и качества жизни сельского населения, а регион лишает его транспортного сообщения? С одной стороны, мы видим отремонтированную школу с современной спортивной площадкой и «Точкой Роста» — центром образования, организованного по проекту «Современная школа». Всё это сделано для детей, чтобы в перспективе они не покидали родное село, а оставались здесь жить и работать. С другой стороны — при имеющемся дефиците учителей даже тех, кто хочет работать в сельской школе, лишают такой возможности.

Напомним, госпрограмма, которая реализуется на территории села Бакланово, называется «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», и ремонт сельской школы — лишь одна из её составляющих. Поэтому обязанность региональных властей — дать возможность этой программе реально работать, в том числе обеспечить учителям этой замечательной школы доступность транспортных услуг.

«Оды» ремонту

Просмотрев многие «панегирики» в честь ремонта баклановской школы (нам показалось, что некоторые их авторы расходование средств на село считают чем-то противоестественным), мы пришли к выводу: всё время, когда в школе велись ремонтные работы и чиновники радостно комментировали происходящее, проблема с автобусами уже существовала.

Вот что сообщала о визите в баклановскую школу в октябре 2021 года врио главы района Головко администрация района:

«Временно исполняющий обязанности главы района Головко Н.И. проконтролировал ход ремонтных работ в здании МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области.

Реализация объекта предусмотрена в рамках проекта комплексного развития сельских территорий ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В рамках проекта предусмотрены работы по перепланировке первого этажа здания, частичная замена окон и дверей, ремонт системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции, а также ремонт потолков, стен и пола.

Работы, согласно условий контракта, должны быть завершены до 10.12.2021 года.

Также на территории МБОУ «Баклановская средняя общеобразовательная школа» подходят к завершению работы по строительству универсальной спортивной площадки, на которой расположены два поля: футбольное и поле для игры в баскетбол, волейбол. На площадке имеются спортивные тренажеры.

Планируется досрочное завершение. В настоящее время идет работа приемочной комиссии».

Поинтересовался ли Николай Головко, наверняка приезжавший в учебное учреждение не на автобусе, а на служебном автомобиле, как добираются до школы учителя, большинство из которых проживает в Орле?

Вот еще одна «хроника» ремонта:

«Баклановская средняя школа была построена в начале 90-х. С тех пор требования к общеобразовательным учреждениям, конечно, успели измениться. Теперь ребят на входе будет встречать просторный холл, который после ремонта освободили от всех ненужных помещений. Нагромождения из подсобок и каморку для сторожа отсюда убрали, а массивную электрощитовую перенесли в подвал. Всё для того, чтобы здесь появилось больше воздуха и света. Строители приступили к работам на объекте 27 сентября. И чуть более чем за месяц успели выполнить почти половину запланированного объёма: оштукатурили стены, снесли лишние и возвели новые перегородки. В финальной стадии сейчас работы по вентиляции, электрике, ремонту в санузлах. Впереди — замена пола, покраска стен и установка подвесных потолков. Параллельно строители ведут внешние работы: приводят в порядок фасады и меняют окна.

Ещё одним приятным дополнением к обновлённой школе для местных учеников стала многофункциональная спортплощадка. Этот объект обошёлся администрации в сумму 7 миллионов 700 тысяч рублей. Здесь, кстати, работы уже завершены. И после открытия школы её ученикам откроются новые возможности. Появятся футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, а также комплекс тренажеров».

И еще одна:

«На радость школьникам и их родителям близится к завершению ремонт Баклановской средней школы Спасского сельского поселения. Третью учебную четверть ребята встретят в родных, обновленных капитальным ремонтом, стенах. Им больше не придется ездить за получением знаний в соседние деревни.

Напомним, баклановская школа, победив в конкурсном отборе, стала участником государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рамках здесь недавно построена универсальная многофункциональная спортивная площадка — с футбольным полем, полем для игры в волейбол и баскетбол, площадкой для воркаута.

Запланированный по госпрограмме капитальный ремонт здания школы находится в финальной стадии. Первый этаж готов полностью. Школьный холл, как и положено, стал большим, светлым и современным — убраны все лишние перегородки, на полу уложен керамогранит, смонтированы подвесные потолки. Красота!



Вообще объем работ проделан существенный. В здании заменена система тепло- и электроснабжения, установлены новые оконные блоки и двери. Выровнены и оштукатурены стены, заменена пожарная сигнализация.

Всего на ремонтные работы из федерального бюджета было предусмотрено более 23 миллионов рублей. Внебюджетные средства на софинасирование проекта, что является обязательным условием его реализации, выделили директор АО «Березки» Николай Ушаков, индивидуальный предприниматель, глава КФХ Иван Драп, глава КХ «Бородино» Алексей Юркин, КХ «Малеевское» — Николай Аболмасов, КХ «Ритм» — Алексей Акимов, глава КХ Александр Ивашов, генеральный директор ООО «Фирма-Ока» Ирина Володина, глава КФХ Александр Поляков.

Администрация района и сельского поселения, весь коллектив школы выражают им огромную благодарность за помощь в создании современной комфортной среды для обучения детей.

Отметим, в прошлом году по нацпроекту «Образование» в школе открылся центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». А в этом году образовательное учреждение участвует в проекте «Цифровая образовательная среда». (Районная газета «Наша жизнь»).

«Ни приехать, ни уехать»

Школа — участник госпрограммы, школа — точка роста для будущих талантов, современное оборудование, цифровизация, комфортная среда для обучения детей… Как вы всё это себе представляете, если до школы не могут добираться учителя, и если та молодежь, которая еще осталась в селе, спит и видит, когда его покинет? Почему простейший вопрос — доступность транспортного сообщения — становится неразрешимым для сельских жителей? Цена вопроса — пара рейсовых автобусов, которые в буквальном смысле сохранят Бакланово.

Мы не знаем, известно ли губернатору Клычкову об этой проблеме, но в баклановской школе он тоже побывал.

В марте 2022 года официальные СМИ сообщали: «В рамках рабочей поездки Андрей Клычков посетил Баклановскую среднюю школу, первый этаж которой был капитально отремонтирован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем финансирования – 16,5 млн рублей. В рамках той же программы рядом со школой была построена универсальная спортивная площадка. Стоимость проекта – 7,2 млн рублей.

-В Баклановской школе учатся менее двухсот детей. Однако после проведенного ремонта она может быть показательным примером по внутреннему оформлению для многих более крупных школ. Для завершения полного комплекса работ осталось привести в порядок внешний фасад и благоустроить прилегающую к школе территорию, — отметил Андрей Клычков.

Школа создает условия для внедрения целевой модели «Цифровая образовательная среда». Расширены возможности локальной вычислительной сети за счет включения дополнительных точек доступа к беспроводной сети.

В школе организован подвоз из пяти населенных пунктов тридцати восьми учащихся, проживающих на расстоянии от одного до четырнадцати километров, на школьном автобусе».

«В баклановской школе учатся менее двухсот детей», сообщает губернатор области. Будем точны — в баклановской школе учатся 86 детей, а могли бы учиться двести. Еще несколько лет назад здесь учились 140 детей, потом их стало 120. Сейчас всего 86. Сколько детей в классах? Шесть, семь, восемь человек? Подвоз детей организован, это верно. Но почему его пришлось организовывать? Потому что в селах, откуда привозят этих детей, уже нет школ, и практически не осталось жителей? В дошкольной группе, которая организована при местной школе, еще недавно была очередь, а теперь там занимаются всего двадцать пять ребятишек.

На днях мы тоже побывали в селе Бакланово и поговорили «о жизни» с местными жителями.

— Не секрет, что из села уезжает трудоспособное население, в основном остаются такие, как мы, пенсионеры, и те, кто не может себе в городах найти применение. Энтузиастов, которые бы организовали своё дело в деревне, всё меньше, — рассказал один из жителей Бакланово. — Вы посмотрите, что с новой спортивной площадкой сделали: директор школы её закрывала от вандалов, разрешала приходить туда только в определенные часы, чтобы был порядок, чтобы молодые люди спортом занимались. Так пошли жалобы, открыли на две недели. И что? По новому покрытию стали кататься на мотоциклах, следы остались, сетки оборвали. Пили там, окурки бросали. Выходит, такие молодые люди — будущее нашего села?

Мы, баклановские, уже куда только ни писали, чтобы нормальные автобусы нам вернули, — добавляет еще одна жительница села. — Плохо сюда идут учителя, потому что проблема с рейсовым автобусом. Утром автобус и вечером, и то, не до Бакланово, а мимо проходящие. Едет автобус из Знаменского, маленький, людей полно, еще и дачники с сумками, задохнуться можно. Разве это дело? Два учителя в этом году уволились, хорошие учителя, русский и математику вели. Теперь как учителя добираются: кто-то один за рулем и остальные с ним, наверное, скидываются на бензин. Сделайте рейсы хотя бы утром и после уроков, чтобы люди спокойно работали. Уже до пандемии автобусы плохо ходили, а до этого утром рейса три-четыре было, учителя еще могли выбирать, на каком автобусе ехать, если к первому уроку — на одном, ко второму — на другом, обратно могли уехать на масловском, могли и на знаменском.

Раньше в школе были кружки, а теперь всё, танцы вела женщина, сейчас этого кружка нет. А девочкам очень нравилось танцевать. Все из-за этих автобусов. Точку роста открыли, учителя там из своих, баклановских, кто давно работает и здесь живет. Там кружок легомоделирования, два раза или раз в неделю с детьми занимаются, а те, кто постарше — в кружке по основам безопасности, изучают первую медицинскую помощь. Есть специальные тренажеры. Еще и пенсионеров обучают компьютерной грамотности, учат пользоваться госуслугами и всякими гаджетами. А не будут работать эти учителя, кто-то на пенсию уйдет, новые не придут. И точка роста эта «схлопнется»? А ведь денег сколько потрачено.

— А в Маслово, там филиал нашей школы и детский сад, и тоже учителя ездят на знаменском автобусе, он только недавно стал туда заезжать, а так учителя пешком четыре километра ходили.

В семь тридцать идет автобус с автовокзала, учителя рассказывали: стоят на остановке, ждут автобус, а его нет. Звонят в школу, там ищут срочно, кто заменит учителя на уроке. Иногда вообще в этот день не могут приехать на работу, следующий автобус только в двенадцать часов. В городе живут большинство наших учителей. А обратно, если ехать на знаменском, учителя не могут лишние часы себе взять. Позже они не смогут уехать домой, не могут заниматься кружковой работой. Зарплата соответственно меньше. В общем, ни приехать, ни уехать.

От себя добавим: ни убавить — ни прибавить.

«Орловская среда» обращается к региональному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, к слову, являющемуся участником одной из подпрограмм комплексного развития сельских территорий Орловской области: господа чиновники, дайте возможность учителям Баклановской средней школы реализовывать эту самую программу.

Также «ОС» просит прокуратуру области провести проверку на предмет непредоставления доступных транспортных услуг жителям села Бакланово, а также педагогам местной школы, проживающим в городе Орле.

Наталья Зарубина

Справочно:

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области»

Ход аграрных преобразований во многом определяется состоянием и перспективами решения проблем социального развития села и инженерного обустройства сельских территорий. Стержнем развития сельских территорий должны стать формирование необходимой системы жизнеобеспечения и жизнедеятельности для сельскохозяйственного товаропроизводителя, восстановление, развитие и обеспечение содержания на этой основе социальной и инженерной инфраструктуры села.

Приоритетными направлениями государственной программы в области развития сельских территорий являются:

1) повышение уровня и качества жизни сельского населения;

2) создание благоприятных условий жизнедеятельности в сельской местности;

3) активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

4) формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

В целях социальной защиты населения необходимо усилить роль государства в области социального развития муниципальных районов Орловской области, что предполагает существенную корректировку всей аграрной политики для поддержки отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя и увеличения государственного финансирования социальных программ на селе.

Цели и задачи государственной программы

Целями государственной программы являются:

1) сохранение доли сельского населения в общей численности населения Орловской области на уровне не менее 33 процентов в 2025 году;

2) достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств не менее 95 процентов в 2025 году;

3) повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач государственной программы:

1) обеспечение объема ввода (приобретения) не менее 8,1485 тыс. кв. метров жилья для 150 семей, проживающих и работающих на сельских территориях;

2) обеспечение объема ввода не менее 2,862 тыс. кв. метров жилых домов, построенных с использованием деревянного домостроения;

3) обеспечение ввода не менее 1,914 тыс. кв. метров жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

4) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство не менее 3 площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

5) повышение уровня благоустройства не менее 150 сельских домовладений;

6) предоставление 784 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях;

7) достижение уровня занятости сельского населения трудоспособного возраста до 80 процентов в 2025 году;

8) снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 4 процентов в 2025 году;

9) увеличение количества работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам, до 25 человек;

10) увеличение количества студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, до 41 человека;

11) реализация не менее 88 проектов по благоустройству сельских территорий;

12) обеспечение ввода в действие не менее:

15,9 км распределительных газовых сетей;

11,4 км локальных водопроводов;

13) утратил силу.

14) обеспечение ввода в эксплуатацию не менее 104,69 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

15) доведение доли сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 75 процентов;

16) сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов до 6 километров;

17) доведение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 84 процентов.