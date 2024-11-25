В смертельном ДТП в Орле погиб пожилой водитель «Лады Гранта»: подробности трагедии

Фото пресс-служба УМВД России по Орловской области

В воскресенье, 24 ноября 2024 года, на одной из улиц Советского района Орла произошло трагическое ДТП. В результате аварии погиб 73-летний водитель автомобиля, пишет орелtimes.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, происшествие случилось около 15:20 на улице Андрианова. Водитель автомобиля «Лада Гранта», пожилой мужчина, двигался в сторону улицы Максима Горького. По неустановленным причинам он не справился с управлением и врезался в железное дорожное ограждение.

К сожалению, водитель скончался на месте происшествия.

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