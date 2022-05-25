25 мая 2022



В «Спасском-Лутовинове» освятили новый поклонный крест

На территории музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» освящен поклонный крест, сообщили во Мценском благочинии. Святыня установлена за алтарем Спасо-Преображенского храма, где упокоены священники, которые некогда служили в этой церкви.

Прежний поклонный крест пришел в негодность. Изготовить новую святыню помог директор тургеневской усадьбы Сергей Ступин. Сотрудники музея-заповедника сделали дубовый крест, который теперь простоит много лет.

По информации Орловской митрополии

 

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Опубликовано 25 мая 2022 в 15:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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