В «Спасском-Лутовинове» освятили новый поклонный крест

На территории музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» освящен поклонный крест, сообщили во Мценском благочинии. Святыня установлена за алтарем Спасо-Преображенского храма, где упокоены священники, которые некогда служили в этой церкви.

Прежний поклонный крест пришел в негодность. Изготовить новую святыню помог директор тургеневской усадьбы Сергей Ступин. Сотрудники музея-заповедника сделали дубовый крест, который теперь простоит много лет.

По информации Орловской митрополии