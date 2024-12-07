В Спасском-Лутовинове построят туристический центр с гостиницей, рестораном и блюдами из дичи

В минувший вторник, 3 декабря, в стенах Военно-исторического музея в Орле прошел круглый стол, посвященный перспективам развития туризма в Орловской области. Организатором встречи выступил Орловский облсовет. В ней приняли участие чиновники, депутаты и сияющие звезды туристической индустрии региона — предприниматели и руководители крупнейших музеев, которые озвучили свои взгляды на причину низкого потока туристов в Орловщину, сообщает «Орловское время».

Участники круглого стола единогласно отметили, что в сердце региона, Орле, имеется лишь одна достойная гостиница — на территории ТМК «ГРИНН». Большинство из них заявило о неразвитию инфраструктуры: гостиничный фонд устарел, многие экспозиции не обновляли долгие годы, а общественные туалеты и стоянки, столь необходимые современным путешественникам, остаются в дефиците. Директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин отметил stagnation ситуации, указывая на изменения лишь в последние годы.

Тем не менее, светит надежда: рядом с усадьбой Тургенева, благодаря федеральным средствам, ожидается создание культурно-просветительского центра. Андрей Карпов, руководитель Департамента по проектам развития территорий, обрисовал перспективу объединения двух значимых мест — усадьбы Шеншиных и «Спасское-Лутовиново» в единый туристический маршрут.