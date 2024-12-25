В США учительницу, которая забеременела и родила от 12-летнего ученика, приговорили к 25 годам тюрьмы

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В США, в штате Теннесси, 20 декабря 2024 года суд вынес приговор учительнице Алиссе Маккоммон, которая завела интимные отношения с 12-летним школьником и забеременела от него. Она получила 25 лет лишения свободы, сообщает New York Post.

Алисса была арестована в начале сентября 2023 года. Следствие установило, что она пригласила мальчика к себе домой и вступила с ним в сексуальные отношения. После задержания Маккоммон выпустили под залог, но 28 сентября её вновь арестовали. Выяснилось, что за два дня до этого она написала потерпевшему с неизвестного ранее номера, угрожая ему и сообщив о своей беременности, утверждая, что собирается воспитывать ребёнка самостоятельно. ДНК-тест подтвердил, что отец ребёнка — именно этот школьник.

Позже стало известно, что учительница вела откровенные переписки с несколькими подростками в мессенджерах. В итоге против неё было выдвинуто 23 обвинения, из которых она признала себя виновной в непристойном общении с пятью из них. Ребёнка, родившегося в тюрьме, передали на попечение семье школьника, а его мать заявила, что Маккоммон не будет иметь никаких контактов с младенцем, добавив, что желает ей «сгореть в аду», пишет news.rambler.ru.

В пятницу суд окончательно приговорил Алиссу Маккоммон к 25 годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Также она будет пожизненно занесена в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

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