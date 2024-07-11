В субботу в Орловской области пройдет яркий и насыщенный праздник «За околицей»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области



Праздник «За околицей», который состоится в субботу, 13 июля 2024 года, обещает быть ярким и насыщенным событием в Мценском районе Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Смена места проведения народных гуляний добавляет особый шарм, ведь теперь они пройдут в историческом и культурно значимом месте — вблизи музея-заповедника Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново на территории автокемпинга «Отцы и дети».

Автокемпинг станет площадкой для различных мероприятий, включая праздничную торговлю, крестьянские подворья, «Город мастеров», спортивные состязания и беспроигрышный квест с призами. Это отличная возможность для жителей района и гостей познакомиться с традициями и культурой региона, а также провести время весело и с пользой.