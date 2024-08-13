В субботу в Орле пройдут занятия по оказанию первой помощи: как записаться и что взять с собой

В субботу, 17 августа 2024 года, в теруправлении по Советскому району пройдут обучающие занятия по оказанию первой помощи. Проведут их инструкторы «Красного Креста» и «Бригады Катукова». Об этом сообщила администрация города Орла.

Желающие могут записаться по ссылке. Для регистрации необходимо указать ФИО и телефон. Количество мест ограничено, поэтому сделать это нужно заранее.

Что взять с собой:

Коврик;

Жгут;

Четыре бинта;

Косынку;

Влажные салфетки;

Одноразовые перчатки;

Пелёнку размером 60х90 см.

Занятия пройдут с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Октябрьская, 30. Не упустите возможность получить ценные знания и навыки.