В субботу в Орле пройдут занятия по оказанию первой помощи: как записаться и что взять с собой

В субботу, 17 августа 2024 года, в теруправлении по Советскому району пройдут обучающие занятия по оказанию первой помощи. Проведут их инструкторы «Красного Креста» и «Бригады Катукова». Об этом сообщила администрация города Орла.
Желающие могут записаться по ссылке. Для регистрации необходимо указать ФИО и телефон. Количество мест ограничено, поэтому сделать это нужно заранее.
Что взять с собой:
- Коврик;
- Жгут;
- Четыре бинта;
- Косынку;
- Влажные салфетки;
- Одноразовые перчатки;
- Пелёнку размером 60х90 см.
Занятия пройдут с 10:00 до 14:00 по адресу ул. Октябрьская, 30. Не упустите возможность получить ценные знания и навыки.