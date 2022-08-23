23 августа 2022



В Свердловском районе повиликой заросли 158 га

В августе 2022 года специалисты Россельхознадзора обнаружили очаг карантинного сорного растения – повилики (Cuscuta spp.) Ведомством установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по повилике на земельных участках, расположенных на территории Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области на общей площади 247 га. Разница в цифрах объясняется тем, что вокруг очага еще создана буферная зона площадью 89 га.

Напомним, повилика – удивительное растение-паразит. Оно живет за счет растения-хозяина, высасывает из него жизненные соки, замедляет рост и не дает нормально развиваться. У многолетних растений, пораженных этим паразитом, снижается зимостойкость, что может привести к их гибели. Падает и урожайность. На некоторых культурах ее потери доходят до 95%. Неслучайно все виды повилики в России отнесены к карантинным сорнякам. Опасна повилика не только флоре, но и фауне, т.к. содержит ядовитые алкалоиды. Они вызывают серьезное отравление у животных, съевших сухой сорняк вместе с сеном.

Агротехнические меры борьбы должны быть направлены на истощение запасов семян повилики в почве и недопущение повторного засорения ими почвы и урожая. Эффективным средством в борьбе с повиликой является правильный севооборот с высевом не поражаемых культур, а также введение чистого пара. Обработка почвы должна быть направлена на провоцирование прорастания семян повилики и дальнейшее уничтожение проростков.

Химические меры наиболее эффективны в борьбе с повиликой. При этом необходимо использовать гербициды, разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

Проведение комплекса мероприятий по борьбе с повиликой позволит полностью уничтожить её очаги и не допустить засорения новых посевов сельскохозяйственных культур.

 

Шашлыки жарить снова можно. Но осторожно
В Орле возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полицейским должностными полномочиями
Власти рассказали, почему лечат полуторавековой дуб монтажной пеной
Опубликовано 23 Авг 2022 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"