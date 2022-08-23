В Свердловском районе повиликой заросли 158 га

В августе 2022 года специалисты Россельхознадзора обнаружили очаг карантинного сорного растения – повилики (Cuscuta spp.) Ведомством установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по повилике на земельных участках, расположенных на территории Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области на общей площади 247 га. Разница в цифрах объясняется тем, что вокруг очага еще создана буферная зона площадью 89 га.

Напомним, повилика – удивительное растение-паразит. Оно живет за счет растения-хозяина, высасывает из него жизненные соки, замедляет рост и не дает нормально развиваться. У многолетних растений, пораженных этим паразитом, снижается зимостойкость, что может привести к их гибели. Падает и урожайность. На некоторых культурах ее потери доходят до 95%. Неслучайно все виды повилики в России отнесены к карантинным сорнякам. Опасна повилика не только флоре, но и фауне, т.к. содержит ядовитые алкалоиды. Они вызывают серьезное отравление у животных, съевших сухой сорняк вместе с сеном.

Агротехнические меры борьбы должны быть направлены на истощение запасов семян повилики в почве и недопущение повторного засорения ими почвы и урожая. Эффективным средством в борьбе с повиликой является правильный севооборот с высевом не поражаемых культур, а также введение чистого пара. Обработка почвы должна быть направлена на провоцирование прорастания семян повилики и дальнейшее уничтожение проростков.

Химические меры наиболее эффективны в борьбе с повиликой. При этом необходимо использовать гербициды, разрешенные к применению на территории Российской Федерации.

Проведение комплекса мероприятий по борьбе с повиликой позволит полностью уничтожить её очаги и не допустить засорения новых посевов сельскохозяйственных культур.