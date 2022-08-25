В связи с попыткой поджога здания администрации Орловской области возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области в связи с попыткой поджога здания администрации Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

По данным следствия, 24 августа около 7 час 50 мин неустановленный на данный момент человек, находясь возле центрального входа в администрацию Орловской области, бросил во входную дверь здания бутылку с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание, мужчине, осуществляющему пропускной режим, причинены телесные повреждения в виде ожогов ног.

В настоящее время следствием проведён осмотр места происшествия, допрошен потерпевший, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего преступление, и всех обстоятельств произошедшего, информирует СУ СК по Орловской области.