В Таиланде настоятель прятал на территории храмов 73 трупа — с их помощью он обучал монахов медитации

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В Таиланде настоятель скрывал в священных пределах храмов 73 тела, используя их как пособие для обучения монахов искусству медитации.

В церковном пруду было обнаружено 600 крокодилов — причина столь великого числа остается загадкой.

Неизвестные останки были найдены полицией в ходе операций по двум известным буддийским храмам. Монахи утверждают, что эти трупы принадлежат прихожанам и их семьям, а их пребывание на территории храма законно, поскольку они оставили свои тела в дар.

Позднее выяснилось, что оба храма связаны с настоятелем Пхра Аджаном Сай Фон Пандито, известным своими спорными оккультными практиками.

Медитация с телами усопших — одна из его новаторских идей. По словам священнослужителя, эта духовная практика помогает монахам преодолевать страх смерти, укрепляя их стойкость и дисциплину.

Полиция изъяла останки и начала расследование, чтобы выяснить их личности и происхождение, в то время как крокодилами заниматься не стали, сообщает телеграмм-канал «Кровавая барыня».