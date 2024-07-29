В Орловской области перевернулся автомобиль: в аварии никто не пострадал

Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 28 июля 2024 года, в деревне Тайное произошло ДТП с участием двух автомобилей. Ранним утром, в 05:11 по местному времени, один из них перевернулся. Сообщила об этом пресс-служба МЧС России по Орловской области.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые устранили последствия аварии. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Главное управление МЧС России региона напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Важно помнить, что от вашего поведения на дороге зависят здоровье и жизни других людей.