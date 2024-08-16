Детей вынужденных переселенцев из Курской области зачислят в орловские школы и сады

В Орловской области рассматривается вопрос о распределении в школы и детские сады детей, родители которых прибыли в регион из приграничных районов и решили на неопределенное время остаться. 15 августа 2024 года об этом сообщил Глава Орловской области Андрей Клычков.

Кроме того, власти планируют помочь студентам, вынужденным покинуть учебные заведения в зоне конфликта, с зачислением в орловские вузы.

– Нам предстоит решить этот вопрос с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Надеюсь, ситуацию удастся урегулировать в интересах вынужденных переселенцев, – отметил Андрей Клычков.

Ранее мы писали, чтобы лучше понимать своих детей, родителям стоит каждый день задавать им три важных вопроса.