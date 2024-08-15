В Турции планируют ввод новой системы миграционного контроля для иностранцев

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в стране будет введена новая система миграционного контроля. Она подразумевает снятие отпечатков пальцев у въезжающих в страну иностранцев. Сроки введения новой системы министр не уточнил.

По словам министра, сейчас в Турции зарегистрировано 4,44 млн мигрантов. Из них 3,1 млн — граждане Сирии. Новая система поможет стране бороться с нелегалами.

Али Ерликая выразил недовольство практикой, когда граждане государств, имеющих безвизовый режим с Турцией, приезжают как туристы, а через полгода просят вид на жительство.

-Наша политика такова: вы уезжаете с тем же намерением, с которым приехали. Если вы приехали как турист, вы не можете сказать: „Я хочу работать пастухом”, — добавил он.

Иностранцы, претендующие на ВНЖ в Турции, должны будут вернуться на родину и запросить разрешение на работу оттуда.

В начале июля парламент Турции принял закон об ужесточении досмотра в аэропортах. Сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Это касается личного багажа и электронных устройств. В случае отказа пассажира не пустят в аэропорт и на самолёт, сообщает «SABAH«.