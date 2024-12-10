В Уфе родители заморили голодом и бросили девятимесячного ребенка: племянника нашла родная тетя в комоде для посуды

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В понедельник, 9 декабря 2024 года, стало известно, что в Уфе произошёл шокирующий случай: молодая мать пыталась заморить своего почти годовалого малыша голодом. Истощённого ребёнка нашла сестра её мужа, которая пришла навестить семью.

Девятимесячный малыш стал жертвой равнодушия со стороны родных людей — матери и отца. Когда ребёнка спасли от смерти, он весил всего 4 килограмма — с таким весом дети обычно рождаются.

Родители не кормили ребенка и держали малыша голым в ящике. Из-за этого у мальчика развилось сильное истощение и замедлился рост. Также они не показывали ребенка врачам и совсем не купали его. А затем оставили одного в квартире и сбежали в Чувашию, пишет ЧП Live.

Тетя малыша рассказала, что проблемы начались сразу после его рождения. Мама Виктория говорила, что ребёнок ей мешает своим плачем, и избегала любого контакта с сыном, заявляя, что не любит его.

Истощённого младенца тётя нашла в комоде для посуды, среди кастрюль, завёрнутого в тряпки.

-Я зашла в квартиру к Вике, увидела то, что ребенок был худенький. Я сказала, что хочу его забрать. Она на следующий день уехала. Он там лежал в памперсе одном, худой и грязный. Конечно, я заплакала, — так вспоминает девушка первую встречу с племянником.

Сейчас временную опеку над ребёнком взяла бабушка, но в дальнейшем мальчика планирует растить золовка Виктории. Она рассказала, что будет воспитывать его, как своего. Однако малыша ожидают обследования — устроенный голодомор повлиял на его здоровье, в том числе появились проблемы с ножкой, которая оказалась короче другой.

При задержании мамы малыша Кировским районным судом, она только поинтересовалась, все ли в порядке с ее котом и собакой, судьба ребенка ее совсем не интересовала.

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