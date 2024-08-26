В Урицком районе квадроцикл столкнулся с автомобилем Ford: пострадала 35-летняя женщина

В субботу, 24 августа 2024 года, в Урицком районе Орловской области произошло ДТП с участием автомобиля и квадроцикла. Есть пострадавший.

По УМВД России по Орловской области, авария случилась в 21:38 в пгт Нарышкино. 35-летний водитель квадроцикла столкнулся с автомобилем Ford под управлением 36-летнего мужчины. В результате аварии пострадала пассажирка квадроцикла — женщина 35 лет. Госпитализация ей не потребовалась.

Ранее мы сообщали, что произошло серьезное ДТП на 382-м километре Орловского МО.