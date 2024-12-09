В Вятском Посаде готовятся к встрече Деда Мороза из Великого Устюга:когда состоится?

12 декабря в 15:00 в Духовно-православном центре «Вятский Посад» состоится концерт ансамблей «Вятушка» и «Вербена». Участие в этом музыкальном событии доступно с 12 лет и старше.

Также в православной артели пройдет лекция в рамках проекта «Хранители традиции», ориентированная на ту же возрастную категорию 12+.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-980-360-07-61.

А 17 декабря из Великого Устюга впервые посетит этот край самый важный зимний сказочный персонаж – Дед Мороз. Детей ждут захватывающие игры с волшебными героями, веселые конкурсы, неожиданные сюрпризы и радостный хоровод вокруг новогодней ели. Кроме того, в тот же день, Дедушка Мороз заглянет в сельскохозяйственную гимназию им. П.А. Столыпина в подсобном хозяйстве «Орловский Колос», где его будут радушно ждать в 14:00. Вход на мероприятие (0+) свободный, сообщают «Орловские новости».