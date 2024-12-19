«В замедлении YouTube виноват Google, а не РФ»: Путин ответил на вопрос блогера Влада Бумага (А4) о ситуации с популярной интернет-площадкой, видео

Сегодня, 19 декабря 2024 года, блогер Влад Бумага (А4) задал вопрос Владимиру Путину о ситуации с YouTube, контентом и советах для молодых авторов, пишет Mash. Смотрите видео по ссылке. Вот что ответил президент:

— В замедлении YouTube виноват Google, а не РФ. Они должны соблюдать законы РФ.

— YouTube и Google должны соблюдать наше законодательство. Не должно быть так, чтобы если человек хочет посмотреть что-то о культуре или музыке, выводилась пропаганда политических организаций.

— Когда Google создавал в России сеть, он сделал свои «дочки», он работал с ними, а после того, как на Западе стали вводить ограничения и санкции, Google сократил финансирование «дочек». И создал сам для себя проблемы.

— Свято место пусто не бывает. Конкуренция растёт. Если Google и YouTube изменят свою политику, то проблем не будет. Если нет, их место займут VK и остальные.

— Ответственность перед своим ребёнком и страной, где ваш ребёнок будет жить, вас сориентирует даже лучше, чем это сделаю я.