В Заводском районе «котлован смерти» все еще представляет опасность

В соцсетях опубликована переписка зоозащитников и городских чиновников, где они обещают ликвидировать котлован с жидкой смолой к октябрю 2021 года. На календаре уже август 2022, а «котлован смерти», где погибло несколько собак все еще на своем месте. Экоактивисты обратились к руководителям всех рангов – от городских до областных с просьбой все же обезопасить это место, где во время каникул гуляют дети и опять же, куда могут попасть и утонуть собаки.

«Меня часто спрашивают, чем же закончилось дело с котлованом, в котором заживо топили собак. Ничем! Как ни печально это осознавать и писать об этом — Ничем!! Прошёл ровно год, с тех пор, как общественность всколыхнула чудовищная новость о том, что в Заводском районе, по ул. Автогрейдерная в котловане с расплавленной смолой, заживо топят собак. Ровно год назад, в августе, мы с волонтёрами взялись за это дело. Это было очень громкое дело и нам удалось этот вопрос вывести на серьёзный уровень. Но, к сожалению, котлован ” смерти ”, так мы его прозвали с волонтёрами, до сих пор не ликвидирован. Администрация города Орла поначалу произвела ограждение сигнальной лентой. Чуть позже, ограждение сменилось на колючую проволоку. И спустя некоторое время, я получила уведомление, что котлован ликвидируют в конце октября 2021 года. На этом всё и закончилось. Зимой я звонила в администрацию, чтобы узнать, когда же всё-таки произведут ликвидацию, на что получила ответ — либо весной, либо летом. Лето уже заканчивается… И снова всё без изменений. Лишь пустые обещания и отписки. Каждый день я прихожу на это место с замираем сердца, в надежде не увидеть, той чудовищной картины, которая творилась прошлым летом…» — написала на страничке ВК Юлия Дайнеко.