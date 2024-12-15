В Железнодорожном районе Орла водитель «Форда» наехал на пешехода: 48-летняя женщина госпитализирована

Фото: ВКонтакте

В субботу, 14 декабря 2024 года, в Орле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и пешехода. Авария случилась в тёмное время суток в Железнодорожном районе города.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, за рулём автомобиля «Форд» находился 18-летний водитель. Он двигался по улице Паровозной, когда на нерегулируемом перекрёстке с переулком Деревообделочным совершил наезд на пешехода — 48-летнюю женщину. Пострадавшую пришлось госпитализировать, пишет oreltimes.ru.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Орле при столкновении двух автомобилей «Киа Рио» с «Ладой Калиной» пострадал четырёхлетний пассажир.