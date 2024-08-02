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Вафли из слоёного теста: простой и вкусный десерт!

Анастасия Казакова
02 августа 2024
Фото: YouTube

Любите хрустящие вафли, но не хотите тратить много времени на готовку? Тогда этот рецепт для вас! Вафли из слоёного теста готовятся быстро и просто, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов.

Время приготовления: 20 мин.

Ингредиенты

Бездрожжевое слоёное тесто

500 г

Растительное масло

1 ч. ложка

Сахарная пудра или сироп

по вкусу

Фрукты и ягоды

по вкусу

Как приготовить?

  1. Заранее разморозьте слоёное тесто. Нарежьте его на квадраты или прямоугольники по размеру панелей вафельницы.
  2. Разогрейте вафельницу и смажьте её маслом. Готовьте тесто около 3–5 минут до румяности.
  3. Слегка остудите вафли и посыпьте их сахарной пудрой или полейте сиропом. Добавьте фрукты и ягоды — и ваш десерт готов!

Общее время приготовления: 20 минут.

Эти вафли станут отличным дополнением к чаю или кофе, а также могут быть самостоятельным десертом. Попробуйте приготовить их сегодня и убедитесь в этом сами!

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