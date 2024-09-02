Валентина Кононова, учитель православной гимназии в Орле получила звание «Почётный работник образования»

Валентина Кононова, преподаватель Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши, удостоена звания «Почетный работник сферы образования». Об этом сообщили Орловские Новости 1 сентября 2024 года.

Награду педагогу вручили в воскресенье. В этой гимназии Валентина Кононова работает уже более семи лет, а её общий стаж в сфере образования превышает 40 лет.

Новый учебный год для воспитанников Орловской Православной гимназии начался с литургии митрополита Орловского и Болховского Тихона. После богослужения архипастырь благословил учащихся на новый учебный год.

Также Архипастырь вручил медаль преподобного священномученика Кукши I степени протоиерею Николаю Евдокимову и медаль преподобного священномученика Кукши III степени — Марине Золотухиной.

Архиерейскими грамотами в благословение за труды были удостоены Алиса Санькова и Галина Голинко.

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