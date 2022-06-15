Валентина Остроушко: «ЭТО ПРОВАЛ, ТОВАРИЩИ»

№20 (689) от 15 июня 2022 г.

Экс-депутат облсовета журналист Валентина Остроушко опубликовала в Телеграм пост, в котором размышляет о работе КСП Орловской области под руководством губернаторского ставленника Константина Паршина.

«Уже более года прошло, как комитет по СМИ облсовета, который я возглавляла, проголосовал против назначения на должность председателя КСП К. Паршина вместо И. Левина. Все остальные комитеты выполнили волю губернатора и проголосовали за его ставленника Паршина, который до этого возглавлял контрольно-ревизионное управление губернатора, — напоминает Валентина Остроушко. – В общем, своего человека А. Клычков поставил, а депутаты прогнулись… Кроме комитета по СМИ и эсеров. В связи с пробелами в федеральном законодательстве руководителя КСП (а Контрольно-счетная палата является структурой, подведомственной исключительно депутатскому корпусу) может предлагать и губернатор в том числе. Я считаю, что этим нарушен принцип разделения властей. Да и вообще абсурд: КСП должна проверять структуры, которые находятся под губернатором. Как она может это делать, если её начальник – ставленник губернатора?

И так оно и получилось: исчезли после прихода К. Паршина на эту должность яркие проверки, которые будоражили бы души коррупционеров… Успокоились и члены правительства, и другие не члены… нашего орловского правительства.

КСП не так давно на облсовете отчиталась перед депутатами о том, что выявлено нарушений за прошлый год более чем на один миллиард 300 млн. Но 82% от этой суммы — так, мелочь: нарушения по ведению бухучёта и прочие технические ошибки, не влияющие на эффективность использования бюджетных средств.

Около 50% неэффективного использования бюджетных средств, выявленных КСП в прошлом году, приходится на одну организацию — «Зелёная роща». И то нарушения найдены не столь серьёзные, так называемого процедурного характера.

Проверки КСП выявили неэффективность использования бюджетных средств на 448,6 тысяч рублей. А на реализацию нацпроектов выделено 5,4 млрд рублей… Вы все, дорогие друзья, кто читает меня, можете поверить, что наши чиновники работали столь честно, что по существу и не откатывали? Не можете? Я тоже…

Потому что перед глазами всего города, да всей страны, если честно, — откровенно наглое воровство бюджетных средств, выделенных на ремонт Красного моста.

И тут уже вопросы к ФСБ и прокуратуре со следствием: где главные герои, которые катались на элитных автомобилях и покупали на эти деньги элитную недвижимость?

Ведь вы сами заявили, что это было. И вы давно знаете, кто это… Почему эти люди продолжают ходить на работу, а регион получает новые средства на ремонт Красного моста? То есть украли 180 млн – и ничего, государство раскошелится на новые… Так откровенно регион ещё не опускали…

Губернатор, при котором это произошло, заявил, что никуда не собирается уходить из-за Красного моста. В смысле достроить его хочет? Или из-за того, что у силовиков много претензий по Красному мосту, он уходить не собирается? На их претензии у него есть свои связи?

Да кто бы сомневался…

Вот нашёл же бывший председатель КСП области И. Левин нарушений бюджетного законодательства за 2020 год только по закупочной деятельности на 720 млн, раскрыл просто страшные факты коррупции – и вылетел с работы…

И по закупкам никто из правоохранителей не посмел возбудить дело. По фактам, когда завышение цен было на 80% от рыночных. ОТ РЫНОЧНЫХ!!!

В период работы И. Левина самые громкие уголовные дела в регионе возбуждались по материалам проверок его аудиторов. А теперь самые громкие уголовные дела – по материалам проверок самих правоохранительных органов. Например, уголовные дела по Красному мосту и площади Жукова. При этом у КСП области была возможность проверить эффективность расходования средств, выделенных на реконструкцию площади Жукова в рамках проверки госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», но делать этого она не стала.

Просто не стала – и всё! Она проверила 11 млн рублей по этой программе, хотя всего на её реализацию выделено 186 млн. И выявила нарушений на 200 тысяч. Городских объектов практически на касалась, так как там интересы господина Маркина и его кураторов.

Доля выявленных нарушений КСП под руководством Паршина по неэффективному использованию бюджетных средств в 7 раз меньше аналогичного периода 20-го года, когда КСП возглавлял Левин.

Так что не у Паршина провал, он лишь следует заданию тех, кто его поставил, а у вас, мои бывшие коллеги-депутаты Орловского облсовета прошлого созыва, выполнившие указание губернатора. Вы же должны были выполнять указание народа, вас избравшего. А народ всегда за борьбу с коррупцией.

… Результат вам нравится? Или вам всё равно?»