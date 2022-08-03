ВАЛЕНТИНА ОСТРОУШКО: «ПОЩЁЧИНА ГОРОДУ»

№25 (694) от 3 августа 2022 г.

В канун дня освобождения нашего любимого города от фашистских захватчиков Следственный комитет нанёс горожанам настоящую пощёчину, выведя мэра Орла Ю. Парахина из уголовного дела о «технической ошибке» (все помнят, как он в предыдущей должности главы Орловского района на деньги для деревенской дороги построил дорогу к дому своей тёщи, в котором сам и проживал)… Это дело гремело-гремело, и вот на тебе: из статьи А. Богомолова в издании «Совершенно секретно» следует, что в этом деле стараниями зам. руководителя Орловского следкома Парахина как фигуранта нет! Правда, прокуратура возмутилась и этот документ уже отменила… Но следком пока от своей позиции не отказался…

В правовом государстве Парахина давно должны были за столь вызывающую «техническую ошибку» посадить, но при губернаторе от КПРФ такие мэры, такие чиновники, наоборот, оказываются в числе особо приближённых…

Вы, наверное, читали мои тексты о том, что я считаю руководство КПРФ и лично Зюганова ответственным за происходящее… Если Потомский, хоть и был членом КПРФ, но не был ставленником Зюганова на Орловщине, то Клычков — настоящий его протеже: как говорится, и от души, и от сердца, и от материальных радостей, и от моральных…

И Зюганов будет биться за Клычкова… И не только за него, а и за его окружение. И не только потому что малая родина должна быть под коммунистами… Если Клычков опозорится на всю страну с коррумпированным окружением, то как коммунистам выборы проводить? В том числе президентские… Под ударом оказывается репутация всей партии…

… Смотрите, что творится в Болхове… Возбуждено уголовное дело о хищении 2,4 млн рублей, выделенных на реконструкцию городского парка Болхова… Реконструкцию проводил любимый подрядчик губернатора — Маркин и К… И это в период, когда главой Болхова был представитель КПРФ (он и его заместитель подписывали документы по парку), все ведущие должности в горсовете также занимали коммунисты и их сторонники… Болховцы вспоминают, что Клычков приезжал к ним и ходил по городу вместе с Маркиным, последний вёл себя как приближённый, с наглецой. А губернатор не позволял активным жителям предъявлять Маркину претензии по парку, лично его защищал. А претензий было предостаточно: даже туалета в парке не было, сейчас, после скандала, его водрузили на смех гостям города… перед парком. С верёвочкой вместо задвижки.

И вот сразу после возбуждения уголовного дела губернатор оповещает счастливых болховцев, что выделяет им 50 млн на дороги. Думаю, Маркин, который многостаночник, и на Орловщине не только Орёл и райцентры реконструирует, но и школу строит, готов переквалифицироваться на дороги…

Это в стиле Клычкова — делать назло… Прокуратура показывает, что в Болхове бюджетными деньгами распоряжаются проблемно, а он им ещё денег дает..

«Я… Я главный… И это все должны понять… » Вот стиль руководства Клычкова…

У него, например, есть районы- любимчики, которым он выделяет много денег, и районы, к которым он относится, так сказать, с лёгким безразличием. Одним из любимчиков готов стать и Троснянский район. Туда направлен бывший руководитель Советского района А. Левковский, коммунист. Единороссы возмущались: дескать, он не знает села…

В принципе знать село не обязательно, если губернатор будет давать много денег и беспроблемно проводить район по федеральным программам… Чтобы показать, что у коммунистов всё в руках спорится…

А бывший глава Троснянского района пересел в кресло руководителя управления лесами области, подальше от жителей района… И это после известного на всю Россию скандала, когда три чиновника из администрации района, все его подчинённые, отправились на нары, закупив бараки вместо квартир для детей-сирот (зам. главы на 5 лет и ещё двое — на три и три с половиной года)…

Ни у кого нет сомнения, что глава знал о произошедшем, и не только знал… Но не ушёл с должности по недоверию губернатора, точно так же, как и Парахин, а по существу обменял свою должность на очень интересный пост в команде Клычкова — все леса теперь в его распоряжении при губернаторе- охотнике…

Клычкову нужны в команде чиновники с проблемным прошлым и настоящим… Они сговорчивы и пластилиновы…

С ними он может исполнять любые свои желания… Такое впечатление, что он хочет стать здесь не просто губернатором, властелином хочет стать…

Вам это ничего из мировой истории не напоминает?

… Многие также хотели…. Но плохо кончили…

Источник: https://t.me/s/pravdavorle