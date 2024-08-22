Валерий Меладзе в 2025 году планирует выступать в России

Валерий Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года, когда у него будет юбилей — 60 лет. Он рассматривает возможность организации юбилейного тура в честь этого события.

Меладзе проверил через свои связи, что запрета на его концертную деятельность в России нет, несмотря на жалобы общественников. Он также не признан иноагентом, хотя этот вопрос рассматривался в Минюсте. Это означает, что покупка билетов на его концерты не эквивалентна финансированию иноагента. Однако его контакты предупредили о возможной волне возмущения со стороны россиян из-за его высказываний. Об этом сообщил SHOT.

Месяц назад Валерий посетил свою мать в её квартире в Строгино. Он отметил, что ему трудно без неё и без России. Однако из-за постоянных гастролей за пределами РФ у него нет возможности видеться с ней чаще. В настоящее время за ней присматривает семейная пара, которая помогает с продуктами, лекарствами и бытовыми вопросами.

23 июня 2025 года Валерию Меладзе исполнится 60 лет. Сейчас он и его команда активно обдумывают, как и что организовать к этому важному событию. Проведение мероприятий в России — желаемо, но вызывает некоторые опасения.