Варенье из зелёных помидоров с острым перцем: оригинальный рецепт на зиму

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Хотите удивить своих близких и друзей необычным лакомством? Тогда попробуйте приготовить варенье из зелёных помидоров! Это оригинальное сочетание вкусов подарит вам незабываемые ощущения.

Ингредиенты:

Зелёные помидоры — 1 кг.

Сахар — 1 кг.

Острые перцы — 2 штуки.

Яблочный уксус — 85 мл.

Этого количества ингредиентов хватит примерно на 3 банки объёмом 0,5 литра.

Приготовление:

Помидоры вымойте и нарежьте небольшими кусочками. Сложите их в кастрюлю и засыпьте сахаром. Оставьте при комнатной температуре на 1 час. Острые перцы вымойте, очистите от семян и нарежьте кружками. Добавьте к помидорам. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите смесь до кипения. Затем варите на сильном огне 15 минут, а после — ещё 30 минут на минимальном огне. Не забывайте помешивать варенье во время варки. В конце добавьте в варенье яблочный уксус. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки, закатайте крышками и укутайте. После остывания храните варенье в прохладном месте.

Не упустите возможность попробовать это необычное варенье и поделиться своими впечатлениями с друзьями!