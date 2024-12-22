Важное сообщение для российских пенсионеров: они получат сразу 2 выплаты к Новому году

Экономист Константин Добромыслов предупреждает, что некоторые пенсионеры могут получить пенсию за январь 2025 года уже в декабре 2024 года.

Это означает, что они получат две выплаты подряд перед Новым годом.

Такой шаг объясняется переносом выплат на период до новогодних каникул, которые в 2025 году продлятся более недели. Согласно законодательству, пенсии, которые должны быть выплачены в выходные или праздничные дни, переносятся на более ранний срок.

Таким образом, в конце декабря 2024 года пенсионеры получат выплаты за первую половину января. Те, кто получает пенсию через «Почту России», смогут забрать свои деньги либо 30 декабря 2024 года, либо 4–5 января 2025 года, если почтовые отделения будут работать.