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«Вчера было хорошо»: 4 эффективных способа времен СССР избавиться от запаха перегара

Светлана Соколова
03 августа 2024
Фото: dachnyesovety.ru

У многих из нас случались ситуации, когда после шумного застолья утром изо рта исходил такой сильный запах перегара, что было стыдно выходить на улицу. А если нужно ехать на машине по делам или даже на работу?

А как быть, если вы решили воспользоваться общественным транспортом? Не очень приятно в жаркие дни дышать, как Змей Горыныч, на всех и вся в переполненных автобусах, трамваях и вагонах метро. И вряд ли ваш перегар станет поводом для похвалы со стороны начальства на работе.

Однако в СССР мужчины знали, как быстро и эффективно избавиться от этой проблемы.

Вот несколько действенных способов

  1. Мускатный орех. За несколько минут он может скрыть запах перегара. Достаточно съесть всего один небольшой орешек. Откусите маленький кусочек и тщательно пережёвывайте его в течение 3–5 минут. Затем выплюньте и прополощите рот водой. Перегар исчезнет за несколько минут и не появится в ближайшие полтора-два часа.
  2. Лавровый лист. Он также может замаскировать запах перегара, но ненадолго. Бывалые люди советуют тщательно пережевать несколько лавровых листочков в течение примерно 40 секунд. Затем всё выплюнуть. Останется неприятный горький привкус, но перегара не будет от 30 до 60 минут.
  3. Свежая петрушка. Возьмите несколько пучков и тщательно разжуйте каждый (помните — только свежая петрушка, не сушёная). Выплёвывать не нужно. Кстати, петрушка устраняет не только перегар, но и любые неприятные запахи, включая запах чеснока.
  4. Сырая картошка. Крахмал, содержащийся в картошке, нейтрализует неприятный запах изо рта. Всего 3–4 кусочка сырой картошки помогут на некоторое время избавиться от перегара.
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