«Вчера было хорошо»: 4 эффективных способа времен СССР избавиться от запаха перегара

У многих из нас случались ситуации, когда после шумного застолья утром изо рта исходил такой сильный запах перегара, что было стыдно выходить на улицу. А если нужно ехать на машине по делам или даже на работу?

А как быть, если вы решили воспользоваться общественным транспортом? Не очень приятно в жаркие дни дышать, как Змей Горыныч, на всех и вся в переполненных автобусах, трамваях и вагонах метро. И вряд ли ваш перегар станет поводом для похвалы со стороны начальства на работе.

Однако в СССР мужчины знали, как быстро и эффективно избавиться от этой проблемы.

Вот несколько действенных способов