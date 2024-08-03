«Вчера было хорошо»: 4 эффективных способа времен СССР избавиться от запаха перегара

У многих из нас случались ситуации, когда после шумного застолья утром изо рта исходил такой сильный запах перегара, что было стыдно выходить на улицу. А если нужно ехать на машине по делам или даже на работу?
А как быть, если вы решили воспользоваться общественным транспортом? Не очень приятно в жаркие дни дышать, как Змей Горыныч, на всех и вся в переполненных автобусах, трамваях и вагонах метро. И вряд ли ваш перегар станет поводом для похвалы со стороны начальства на работе.
Однако в СССР мужчины знали, как быстро и эффективно избавиться от этой проблемы.
Вот несколько действенных способов
- Мускатный орех. За несколько минут он может скрыть запах перегара. Достаточно съесть всего один небольшой орешек. Откусите маленький кусочек и тщательно пережёвывайте его в течение 3–5 минут. Затем выплюньте и прополощите рот водой. Перегар исчезнет за несколько минут и не появится в ближайшие полтора-два часа.
- Лавровый лист. Он также может замаскировать запах перегара, но ненадолго. Бывалые люди советуют тщательно пережевать несколько лавровых листочков в течение примерно 40 секунд. Затем всё выплюнуть. Останется неприятный горький привкус, но перегара не будет от 30 до 60 минут.
- Свежая петрушка. Возьмите несколько пучков и тщательно разжуйте каждый (помните — только свежая петрушка, не сушёная). Выплёвывать не нужно. Кстати, петрушка устраняет не только перегар, но и любые неприятные запахи, включая запах чеснока.
- Сырая картошка. Крахмал, содержащийся в картошке, нейтрализует неприятный запах изо рта. Всего 3–4 кусочка сырой картошки помогут на некоторое время избавиться от перегара.