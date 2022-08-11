11 августа 2022



Вчера на асфальтовом заводе побывал зампрокурора Орловской области

Вчера заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный выезжал на территорию производственной площадки асфальтового завода ООО «ГазРесурс», где встречался с представителями хозяйствующих субъектов и жителями близлежащих домов, которые ранее обращались с жалобами о загрязнении атмосферного воздуха ООО «Орловский асфальт».

Во встрече приняли участие представители департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, Управление Роспотребнадзора по Орловской области, УФССП России по Орловской области, работники прокуратуры области.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы исполнения требований в сфере промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Представитель ООО «ГазРесурс» проинформировал о принимаемых мерах к устранению ранее выявленных нарушений закона.

В ходе встречи заместитель прокурора области ответил на поступившие от населения и представителей организации вопросы, разъяснил действующее законодательство, информирует пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 11 Авг 2022 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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