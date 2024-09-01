Велопробег по литературным местам Орла пройдет среди памятников

В сентябре 2024 года жителей Орла приглашают присоединиться к необычному велопробегу. Маршрут пройдёт мимо памятников известным русским писателям, сообщили в Орловской митрополии.

Велопробег организует приход Свято-Троицкого храма совместно с проектом «Россия без сквернословия». Участники проедут мимо следующих памятников: Н. С. Лескову, С. А. Есенину, А. А. Фету (ТМК Гринн), Л. Н. Андрееву, И. С. Тургеневу и И. А. Бунину. Конечная точка маршрута — сквер Орловских литераторов напротив Детского парка.

Писатели из Орла стали символами русской литературы без использования бранных слов. Поэтому маршрут велопробега подобрали особым образом.

Завершится мероприятие молебен о создании и укреплении семьи. Велопробег начнётся 22 сентября 2024 года в 12:00. Встреча участников состоится на площади возле памятника Н. С. Лескову рядом с часовней и Успенским (Михаило-Архангельским) собором, сообщают «Орловские Новости».