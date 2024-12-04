Ветеранам труда в Орловской области проиндексируют выплаты: насколько увеличится сумма?

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Стало известно, что коэффициент индексации выплат ветеранам труда в Орловской области на 2025 год составит 1,01. Об этом сообщили в региональном Департаменте социальной защиты населения.

Вопрос об индексации выплат этой категории граждан был поднят во время прямого эфира губернатора. Житель Орла поинтересовался, планируется ли увеличение выплат ветеранам труда в новом бюджете. Он отметил, что ежегодно происходит индексация на 1%, но это не покрывает рост инфляции. В результате граждане с большим стажем (женщины — не менее 40 лет, мужчины — не менее 45 лет) получают незначительную прибавку к пенсии в несколько рублей.

-Инфляция растёт, а нам по 5 рублей добавляют, — возмутился мужчина.

В Департаменте социальной защиты ответили, что индексация выплат льготным категориям граждан, включая ветеранов труда, произойдёт с 1 апреля 2025 года. Коэффициент индексации утверждён региональным законом «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и составляет 1,01, пишет орелtimes.

На данный момент ветераны труда Орловской области получают ежемесячную прибавку порядка 560 рублей. Таким образом, после индексации размер выплаты увеличится на 5,6 рубля с копейками.

Ранее мы писали, что консультации по вопросам пенсий и выплат теперь будут по новому номеру: в Орловском отделении Социального фонда меняется телефон контакт-центра.