Viber под запретом: эксперт рассказал чего ожидать от блокировки мессенджера

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По мнению председателя Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, блокировка мессенджера Viber в России не окажет существенного влияния на большинство пользователей. Он считает, что некоторые неудобства могут испытать пожилые люди, которым установили приложение их внуки, но они быстро найдут альтернативу, написали news.ru 14 декабря 2024 года.

-Не думаю, что большинство наших пользователей испытает какие-то трудности. Возможно, пострадают бабушки, которым внуки ставили для коммуникации только Viber. Но думаю, что достаточно быстро все перейдут в другие мессенджеры, — отметил Клименко.

Эксперт сравнил блокировку Viber с предупредительным выстрелом, направленным на другие популярные мессенджеры. По его словам, Роскомнадзор выбрал «среднячка» среди приложений, чтобы дать понять крупным игрокам о возможных последствиях.

-Если эксперимент будет успешен, то думаю, что судьба Viber ждет WhatsApp и Telegram, — подытожил эксперт.

Ранее мы писали, что Viber под запретом: Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру в России.