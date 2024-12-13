Viber под запретом: Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру в России

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Сегодня, 13 декабря 2024 года, стало известно, что доступ к мессенджеру Viber в России ограничен из-за нарушений законодательства. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН), это решение связано с несоблюдением требований, направленных на предотвращение использования приложения в террористических и экстремистских целях, а также для вербовки граждан и торговли наркотиками.

-Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации, — говорится в сообщении.

Viber — это приложение для обмена сообщениями и голосовой связи, разработанное компанией Rakuten и впервые запущенное в 2010 году. Согласно данным Mediascope, в октябре 26% россиян старше 12 лет пользовались Viber, а в среднем 14% пользователей использовали его ежедневно, пишет tass.ru.

Напомним, что 20 июня 2023 года Viber уже подвергся штрафу в России. Московский суд назначил мессенджеру административный штраф в размере 1 миллиона рублей за отказ удалить недостоверную информацию, размещенную в сообществах приложения, касающуюся специальной военной операции.

Ранее мы писали, что Павел Дуров сообщил о предоставлении данных нарушителей Telegram по запросам правоохранительных органов.