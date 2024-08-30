Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отменить финансирование дорогих концертов за бюджетные средства

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить финансирование дорогих концертов за бюджетные средства. Инициатива была выдвинута после новости о выделении 16 миллионов рублей на концерт Шамана в Оренбурге в августе 2024 года. Даванков отметил, что на фоне текущих событий в Курской и Белгородской областях такие траты являются неприемлемыми и предложил ограничить стоимость концертов за счёт государства по всей России, включая Орловскую область. Об этом сообщили Орловские новости.

Это предложение продолжает линию партии на экономию бюджетных средств. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев ранее подчеркнул, что в условиях текущих экономических реалий важно не увеличивать налоги и штрафы, а искать альтернативные источники дохода.

-Сегодня каждый бюджетный рубль на счету. Но некоторые чиновники продолжают жить в старой логике: выбрасывают на ветер миллионы, а потом вводят новые штрафы и налоги для людей. Нужно думать в другую сторону: нагружать тех, кто зарабатывает в России и всё выводит за границу, — отметил Алексей Нечаев.

Партия также предложила увеличить стоимость патентов для мигрантов до 150 тысяч рублей в год, поскольку текущая стоимость в 7 900 рублей не соразмерна их доходам. Средства от увеличения патентов, по предложению «Новых людей», должны направляться на развитие районов, где мигранты проживают.

Ещё одной инициативой является узаконивание продажи «красивых» автомобильных номеров через открытые аукционы на платформе «Госуслуги».

-Каждый год в России выдают примерно 4 млн автомобильных номеров. «Красивые» номера достаются людям случайно. Если распределять их на открытых аукционах, коррупция станет невозможной. Деньги от продажи «красивых» номеров пойдут в бюджет, а ценник не будет зависеть от прихоти посредников. Важно, чтобы люди могли не только покупать такие номера, но и продавать — если они достались им случайно, — добавил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

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