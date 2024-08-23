Видео, на котором Путин целует Коран в мечети пророка Исы, взорвало соцсети Турции и арабского мира

Видео, на котором президент России Владимир Путин целует Коран, было размещено в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику 20 августа 2024 года. Это видео было показано ведущими телеканалами и изданиями Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, и быстро приобрело популярность в социальных сетях, таких как X и YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, Путин впервые за 13 лет посетил Чечню. На видео, снятом в мечети пророка Исы в Грозном, президент с уважением целует Коран — священную книгу для мусульман. В турецком сегменте социальной сети X это видео попало в раздел «Популярное» и активно распространяется на других платформах. Некоторые турецкие пользователи оставили положительные комментарии о поступке российского лидера и на видеохостинге YouTube.

— Настоящий человек!… Господин президент России, я люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично, — пишут турецкие пользователи под видео..

Видео: Psychology|Психология

Видео также активно распространяется в соцсетях стран СНГ, включая Кыргызстан, Казахстан и Азербайджан, и стало популярным в арабском сегменте Facebook (запрещен в России как экстремистский).

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