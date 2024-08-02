«Вильга 35А» прибыл на «Стрелку»: необычная фотозона появилась в Орловском парке

Фото: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал в своих социальных сетях о подготовке к фестивалю цветов «Стрелка», который пройдёт уже в эту субботу, 3 августа 2024 года. В этом году организаторы решили удивить гостей необычным арт-объектом — самолётом модели «Вильга 35А».

Самолёт находится на центральной площади парка «Орловская крепость». Он имеет внушительные размеры: размах крыльев — 11 метров, длина — более 8 метров. Обычно «Вильга» используется для буксировки планеров, перевозки пассажиров и парашютных прыжков. Однако на фестивале «Стрелка» он станет оригинальной фотозоной. Кабина пилота будет закрыта для посетителей, но это не помешает сделать яркие фотографии на память.