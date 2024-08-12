Виллу Меладзе в Крыму предлагают переделать в санаторий для бойцов СВО

Виллу Константина Меладзе в Крыму предлагают переделать в санаторий для бойцов СВО. Общественные активисты вновь призывают братьев Меладзе добровольно поддержать российских военных, чтобы реабилитироваться перед россиянами. Этот шаг может помочь Валерию Меладзе возобновить выступления в России.

После публикации в SHOT о том, что Константин Меладзе сдает свою виллу в Гурзуфе за 2 миллиона рублей в месяц, движение «Ветераны России» обратилось к продюсеру с призывом поддержать Родину в условиях СВО. Они предложили два варианта: продать недвижимость и направить вырученные средства на поддержку бойцов или переделать виллу под санаторий.

— В свете последних событий, когда жители Курской области особенно нуждаются в помощи, движение считает, что крымская вилла Константина Меладзе могла бы послужить благой цели. Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку. Пока от двух братьев, Константина и Валерия, мы не видим никаких реальных действий. Мы ожидаем от них ответа, — заявил председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов.

Ранее общественные активисты предлагали Валерию Меладзе продать свою виллу в Испании и направить вырученные деньги на нужды СВО. Также ему было предложено съездить с гуманитарной миссией в зону спецоперации, чтобы доказать свой патриотический настрой.